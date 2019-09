Christian Dior, la nuova collezione primavera-estate è un omaggio alla sorella dello stilista

Mercoledì 25 Settembre 2019, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 13:01

Tra le nuove collezioni presentate alla settimana della moda di Parigi, quella di Christian Dior ha incuriosito un po' tutti. La collezione primavera-estate 2020 della celebre casa di moda francese, infatti, offre uno stile floreale, silvestre e bucolico, che ha ovviamente destato l'attenzione di tutti i presenti.La scelta degli stilisti di Dior non è casuale, bensì si tratta di un chiaro omaggio a Catherine Dior, la sorella del celebre stilista, che fu una delle protagoniste della resistenza francese durante la Seconda guerra mondiale. Come spiega anche il Telegraph , la sorella di Christian Dior, dopo essere stata detenuta nel campo di concentramento di Ravensbrueck, era riuscita a far ritorno a Parigi alla fine della guerra.Nella capitale francese, Catherine Dior aveva aperto un negozio di fiori, una delle sue passioni. Quell'attività aveva permesso alla famiglia Dior di ritrovare un minimo di serenità economica e a Christian di avviare anche la sua casa di moda, che oggi è uno dei giganti mondiali del settore. Le piante e i fiori raffigurate nelle nuove collezioni di Dior, quindi, non sono solo un brillante vezzo estetico, ma anche e soprattutto un omaggio a Catherine Dior.