Cilento firma la cravatta di Conte per il discorso alle imprese italiane

Una cravatta storica per un momento storico per l’economia italiana. «Quando si difende il proprio Paese non si fanno calcoli. Io sono convinto, lo dico con tutta la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi» così il presidente del Consiglio presentando il programma da 750 miliardi per le imprese. In un momento storico per il Paese Conte ha indossato una cravatta realizzata per i 150 anni della Repubblica italiana da Ugo Cilento, nota maison partenopea.Una cravatta «omaggiata nel segno dell'unità d'Italia e come augurio di uscire quanto prima da questo periodo e più forti di prima», spiega Ugo Cilento ottava generazione di una famiglia che dal 1780 produce cravatte sette pieghe sia foderate che sfoderate, realizzate in pura seta prodotta dalle migliori case italiane e inglesi.