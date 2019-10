Quella borsa sarà davvero firmata? Nasce la piattaforma per certificare l'autenticità del lusso

Nasce la piattaforma tecnologica «Virgo» per certificare l'autenticità dei beni di lusso. Realizzata con il contributo di Temera, PwC, Luxochain e Var Group, la piattaforma è stata presentata oggi in occasione del Milano Fashion Global Summit. Virgo è «la prima soluzione integrata, sicura e trasparente - spiega una nota - per tracciare la catena di valore e certificare l'autenticità dei beni di lusso, dalla fase di acquisizione delle materie prime, alla produzione e vendita del bene, sino ai passaggi di proprietà sul second-hand market».LEGGI ANCHE: Alena Seredova riparte dal fashion, strepitosa e rinata a sfilata di Richomnd In pratica, consentirà di autocertificare ogni singolo lotto da parte dei produttori, utilizzando diverse tecnologie, dall'IoT alla Blockchain, permettendo a brand e clienti di monitorare l'intero ciclo di vita del prodotto. I consumatori potranno non solo conoscere la provenienza dei capi, ma anche avere informazioni sulla materia prima utilizzata, sulla sostenibilità etica del lavoro e sull'impatto ambientale e sociale.A fronte di sistemi di certificazione che ad oggi «sono inadeguati», secondo il Ceo di Temera, leader nel mercato delle soluzioni IoT nella industry del lusso, Arcangelo D'Onofrio, Virgo «è in grado di aumentare la fiducia del consumatore verso il brand, mettendo in chiaro tutti gli elementi di valore, nel rispetto dei principi di trasparenza, sostenibilità etica e ambientale, benessere animale e qualità di materie prime e lavorazioni.» L'obiettivo è quello di creare una sorta di «impronte digitali» per ogni prodotto, spiega Davide Baldi, Ceo di Luxochain, società svizzera che fornisce servizi basati su blockchain alle aziende del lusso e della moda. «Con il nostro sistema, disponibile per Ios e Android, qualsiasi acquirente, può verificare prima, con il proprio smartphone, l'autenticità di ogni prodotto on-line, nel negozio fisico, o nel crescente second-hand market, e ricevere il corrispettivo certificato di autenticità e proprietà, registrato in blockchain, al momento dell'acquisto».