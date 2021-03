Commissario UE Breton indossa la cravatta Cilento dedicata all’UE

Il Commissario Europeo per il Mercato Interno Thierry Breton, in occasione della conferenza stampa tenutasi a seguito dell'incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, indossa una cravatta in pura seta blu navy realizzata da Maison Cilento 1780 che riporta sulla pala principale la bandiera dell’Italia affiancata a quella dell’Unione Europea.

«Sono onorato che il Commissario Europeo abbia scelto questa cravatta in occasione della sua visita a Roma, specialmente in un momento così delicato in cui abbiamo bisogno di appoggio e sostegno. Sono lieto che gli accessori a me cari come la cravatta possano diffondere un messaggio di forza e speranza», dichiara Ugo Cilento, titolare della Maison Cilento 1780.

Sulla pala principale della cravatta la bandiera italiana e quella europea sono vicine tra loro, sottolineando l’armonia e la cooperazione tra i popoli. Sul codino invece, campeggia l’emblema europeo, con le sue dodici stelle che si stagliano sullo sfondo blu cobalto, racchiuse da una cornice a righe verdi, bianche e rosse, che riprendono la bandiera italiana e sottolineano ancora una volta la voglia di unità, dignità di popolo e fratellanza.

