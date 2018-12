Il copripiumino con l'immagine di Spelacchio anche alla Raggi

Venerdì 7 Dicembre 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 15:48

In occasione dell'accensione dell'albero di Natale in Piazza Venezia a Roma dell'8 dicembre, già ribattezzato da molti Spezzacchio, viene lanciata un'edizione limitata di copripiumini raffiguranti il celebre Spelacchio, l'abete che nel 2017 ha polarizzato l'opinione dei romani e non solo sui social. Uno dei copripiumini #Alettoconspelacchio, realizzato dal marchio milanese Lenzuolissimi, verrà regalato a Virginia Raggi «per celebrare con l'ironia e la leggerezza che i cittadini romani sanno profondere - spiega Michele Cascavilla, fondatore dell'azienda - l'albero che è diventato nell'ultimo anno un'icona del Natale nella Capitale».La società ha fatto della personalizzazione uno dei suoi cavalli di battaglia. In passato ha fatto il giro del mondo con il copripiumino regalato da Silvio Berlusconi al presidente russo Putin per il suo 65esimo compleanno e con quello della pace raffigurante una stretta di mano tra Donald Trump e Kim-Jong Un. «L'iniziativa non ha alcuna vena polemica o provocatoria - sottolinea Cascavilla - ma intende semplicemente far rivivere un simbolo al quale si sono affezionati molti romani e non solo. Indipendentemente da come si presenteranno gli alberi di Natale di questo e dei prossimi anni, il ricordo di Spelacchio sarà sempre vivo, da domani anche nei letti»