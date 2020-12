Da Fay e Poldo Dog Couture, la collezione per i nostri amici pelosi

Dopo il successo della linea Fay Archive, ispirata a uomini che lavorano a contatto con la natura e che necessitano di capi dalla straordinaria tenuta, FAY dedica una mini linea anche ai migliori amici dell’uomo: i cani.

Di taglia grande, media, piccola o addirittura «toy», i cani rappresentano da sempre un affetto di tipo incondizionato e totalmente disinteressato, quali compagni fedeli non solo degli amanti della natura ma anche di chi vive nelle grandi metropoli; non dimentichiamo poi il ruolo fondamentale che hanno avuto durante questo difficile periodo storico in cui, con la loro costante allegria, hanno alleggerito gli animi di adulti e bambini costretti ad un isolamento poco consono all’indole umana.

In collaborazione con Poldo Dog Couture, la nuova frontiera dell’abbigliamento per cani 100% Made in Italy, FAY realizza pochi miratissimi pezzi, miniature a quattro zampe dei must uomo: tre gilet di cui uno in pile orsetto con pratica tasca sul dorso e cappuccio, molto caldo e adatto a proteggere le taglie più piccole spesso non dotate di sottopelo; un secondo coi tipici ganci sul dorso e il colletto in montone, perfetto per le passeggiate all’aperto anche nelle giornate più fredde; un terzo in tessuto tecnico trapuntato agile e confortevole, adatto anche alle taglie più grandi.

Completano la linea un guinzaglio e una borsa trasportino, il tutto logato Fay Poldo Dog Couture.

La capsule è disponibile a partire da domani online su www.fay.com o nelle boutique monomarca FAY di Milano e Roma e nei DEV di Napoli, Verona, Bologna e Palermo.

