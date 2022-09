Dadini a Milano, Alessandra Sessa: «Essere qui è un'esperienza incredibile»

Dadini, il brand 100% campano di gioielli, conquista la capitale della moda ed espone dal 16 al 19 settembre 2022, con un proprio allestimento, a Milano nella fiera di settore dedicata al gioiello Homi Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione incentrata sul know-how del Made in Italy in termini di creatività, gusto e saper fare.

L'ideatrice Alessandra Sessa commenta entusiasta la loro partecipazione all'evento: «Dadini racconta emozioni, istanti. Essere presenti a Milano è un’esperienza incredibile, ma soprattutto una grande sfida. Riuscire a partecipare ad una fiera fuori dalla Campania, la nostra terra, è sicuramente un passo importante di apertura e di crescita per l’azienda. Riuscire a farlo, soprattutto a Milano, nella città della moda, ha un valore ancora più profondo perché svela nuovi orizzonti ed apre ad un mercato internazionale».

Ed è, infatti, anche nel mercato internazionale che il dadino dalle maioliche di porcellana 3D, sta avendo maggior successo. I colori della costiera attirano buyers da tutto il mondo: Usa, Messico, Barcellona, India, Europa. «È un’occasione importante perché ci aiuta ad entrare in contesti internazionali, ad espandere il nostro brand tutto made in Italy e a farlo conoscere fuori dalla nostra nazione» continua Sessa.

Dadini nasce dalla voglia di mantenere salde le tradizioni artigiane, di conservare l’intreccio che lega manualità e materiali per poter ottenere un gioiello unico e pensato con amore: l’amore per la propria terra e le proprie origini.

Il gioiello è stato selezionato, inoltre, anche per l’esclusiva Mostra del gioiello “Fashion Future Trend”, per la sezione “FJ Visions of Tomorrow” realizzata in collaborazione con il Poli.Design, uno spazio che permette ai visitatori di esplorare e conoscere le tendenze dei prossimi anni.