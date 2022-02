Dalle rimanenze del latte una viscosa super green per Yamamay e Fedez

Yamamay inaugura il nuovo anno con un nuovo progetto all’insegna della sostenibilità: una capsule collection di intimo contenente viscosa derivata dal latte, creata in collaborazione con ACBC, brand italiano specializzato nella progettazione e nella produzione di sneakers e prodotti sostenibili. La produzione di latte, infatti, crea ogni giorno nel mondo tonnellate di rimanenze non utilizzabili per il mercato alimentare: queste rimanenze vengono allora purificate e lavorate per ottenere una viscosa da impiegare per uso tessile.

Utilizzando un tessuto creato con cotone e viscosa derivata dal latte, ACBC e Yamamay hanno quindi sviluppato una capsule collection di capi intimi che grazie alle proprietà di questa particolare viscosa risultano particolarmente morbidi, freschi e setosi. Il tessuto presenta inoltre ottime capacità di traspirazione e assorbimento dell’umidità e altissime performance in termini di vestibilità e comfort.

Una capsule pensata per tutta la famiglia che si distingue per un’allure sportiva sottolineata dalle forme e dal lettering riportato sugli elastici: i modelli da donna e bambina sono stati realizzati nella variante colore seta, quelli da uomo e bambino in colore denim.

Per continuare a sensibilizzare i propri clienti su queste tematiche, Yamamay ha scelto allora Fedez, già digital ambassador di Yamamay dalla scorsa primavera, come testimonial del progetto.

«Yamamay è impegnata da anni nella realizzazione di progetti concreti volti a ridurre e compensare gli impatti di prodotto e di packaging sull’ambiente - ha commentato il CSR Director di Yamamay Barbara Cimmini - ma questa capsule rappresenta uno step in più nel percorso di sostenibilità del nostro brand perché è stata pensata anche in un’ottica di riciclo della materia prima e di upcycling: è infatti un esempio di come la rimanenza, in questo caso proveniente da scarti di produzione alimentare, possa trasformarsi, per un altro settore di utilizzo, in un’opportunità, in una risorsa. Questa capsule è stata pensata anche in un’ottica di eco-design, ovvero progettata pensando già al fine vita del prodotto: per questo abbiamo cercato di ridurre al massimo l’utilizzo dei componenti impiegati e scegliendo componenti facilmente disassemblabili».

Dal canto suo, «ACBC è orgogliosa di aver intrapreso una collaborazione con un’azienda impegnata come Yamamay in ambito Green. Il principio di circolarità e allungare il ciclo di vita di qualsiasi materiale sono per noi due punti chiave, immancabili e imprescindibili per tutte le collaborazioni in atto. L’uso della viscosa derivata dal latte ci ha permesso di studiare un materiale nuovo e innovativo, che, grazie agli strumenti di cui disponiamo, siamo riusciti a lavorare per creare una capsule collection di intimo unica nel suo genere», ha spiegati Gio Giacobbe, CEO di ACBC.