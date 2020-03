Coronavirus, Desigual supporta #iorestoacasa: per la prima volta in 36 anni gli iconici “Humans” non si danno più la mano

Desigual supporta #Iorestoacasa e, oltre ad aver chiuso tutti i suoi negozi in Italia, per la prima volta nella sua storia separa i protagonisti dai suoi iconici "Humans", causa coronavirus. In conformità con il protocollo proposto dalle autorità italiane, l'11 marzo Desigual ha deciso di attivare il telelavoro per tutti i dipendenti con sede negli uffici italiani, nonché per le 760 persone che lavorano nella sede di Barcellona. Per supportare il movimento #Iorestoacasa il brand di moda spagnola per la prima volta ha separato i suoi pupazzetti "Humans" che smetteranno di tenersi per mano per la prima volta nei quasi 36 anni da quando l'artista Peret li ha creati.

Desigual è un brand di moda internazionale fondato a Barcellona nel 1984. È famoso per l'individualità e il carattere unico delle sue creazioni. La società ha attualmente una forza lavoro di oltre 3.700 dipendenti ed è presente in quasi 92 paesi attraverso 10 canali di vendita, oltre 500 negozi e sei categorie di prodotti: Donna, Uomo, Bambini, Accessori, Scarpe e Sport.

Ultimo aggiornamento: 17:44

