Dolce&Gabbana sfilano in streaming con #DGTogether: «La nuova collezione nasce insieme ai social»

Ci sono dj Kaleb, Gwen Stefany, l’attrice americana Lucy Hall protagonista della serie tv “Pretty Little Liars”, la cantante country Maren Morris e suo marito Ryan Hurd, Tiziano Ferro, Francesco Renga e tanti altri. Tutti connessi virtualmente per mandare un messaggio di saluto e di supporto al brand. Dolce&Gabbana, a circa due settimane dalla conclusione della Settimana della moda maschile di Milano, ha presentato oggi pomeriggio la nuova collezione maschile autunno inverno 2021-'22 con uno show digitale, trasmesso in esclusiva su Farfetch.com e DolceGabbana.com.

Nella collezione sono presenti tutti i codici della griffe, il sartoriale abbinato allo sport, il denim e il mondo dello street, impreziosito dal gioiello, l'occhiale da sole maxi che diventa accessorio di culto grazie alla catena attaccata alle aste. «L’abbiamo chiamata #DGTogether perché ci piaceva l’idea di poter lavorare virtualmente, idealmente e creativamente grazie alle piattaforme social», hanno raccontato Domenico Dolce e Stefano Gabbana durante la conferenza stampa.

«Siamo sempre stati abituati a fare ricerca in giro per il mondo a Londra, New York e Parigi e siamo da sempre molto attenti a ciò che il sociale ci dice. Così come 25 anni fa eravamo seduti sulla Broodway per prendere spunto dai nostri coetanei per creare la D&G, ora guardiamo i social, dove i ragazzi chiusi in casa ballano, cantano, sperimentano con una libertà di costume inedita che ci permette di creare una nuova estetica». Con questa sfilata gli stilisti hanno voluto raccontare l'idea che si può credere in un futuro nuovo, libero e creativo e senza preconcetti, dove le nuove generazioni sono i veri ideatori di una nuova estetica legata alla bellezza.

