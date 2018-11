Donatella Versace apre il suo guardaroba su Instagram, c'è anche un armadio per la cagnolina

Domenica 4 Novembre 2018, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 18:19

Il Paradiso delle signore esiste. Donatella Versace con un video su Instagram apre pubblicamente il suo guardaroba per la gioia degli oltre tre milioni e mezzo di follower che si sono scatenati alla vista di migliaia di scarpe, occhiali da sole e accessori della stilista della Medusa che di recente ha venduto per circa due miliardi di dollari il marchio al gruppo americano Michael Kors.Scaffali e librerie trasformate in porta oggetti con borse di ogni tipo, cuissardes, stivaletti e tacchi a spillo per la signora della moda che con il suo stile, a volte eccentrico, detta regole di eleganza senza dimenticare outfit sportswear e le immancabili sneakers che Versace ama poco indossare («le adoro ma non indosso mai scarpe basse»). Infiniti abiti da grande soirée e bijoux in quella che sembra la succursale di un monomarca Versace ridotto in scala.«Ciao everyone, lots of you asked to see my closet. So here it is!» esordisce con quell'Inglese un po' così la designer sulla sua pagina ufficiale e da diva contemporanea ha pensato anche alla sua adorata cagnolina Audrey alla quale ha dedicato un armadietto ricco di abitini e giubbottini su misura, con collari e guinzagli fantasiosi che sposano, tra colori e stampe barocche, la creatività di madame Versace. Un sogno ad occhi aperti per i follower che si sono ritrovati virtualmente davanti ad un immenso bazar social. Ma Donatella Versace non è la sola star ad aver ceduto alle avances dei suoi fan per mostrare in pubblico il suo guardaroba. Prima di lei la modella Kendall Jenner, l'ereditiera Paris Hilton e la blogger e imprenditrice di The Blonde Salad Chiara Ferragni avevano svelato i loro scheletri fashion nell'armadio con collezioni e piccole chicche di moda (anche personalizzate) che hanno fatto letteralmente impazzire il web.