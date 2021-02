Covid, Napoli punta sulla moda per ripartire: ecco la Fashion Week Art

Settant’anni fa la prima sfilata di moda, a Firenze, spianò al Made in Italy la strada ad un settore diventato punto di eccellenza e parte importante del nostro Pil. Settant’anni fa si usciva da una guerra sanguinosa. Anche adesso si sta tentando di uscire dalla guerra scatenata dal Covid e Napoli punta ancora sulla moda per voltare pagina. Gli stilisti partenopei hanno scelto uno dei luoghi simbolo di Napoli per lanciare Fashion Week Art, che si terrà dall’1 al 5 maggio 2021 nel Complesso San Domenico Maggiore e verrà presentato martedì prossimo, 16 febbraio 2021, alle 10. 30, nella pizzeria Sorbillo in via Tribunali 32.

La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli, è stata organizzata dall’associazione NoiNo. Già decine le adesioni, qualcuna anche dall’estero. In queste ore ha inviato richiesta anche un famoso stilista di Barcellona. Alla conferenza stampa di martedì 16 febbraio, dopo il saluto dell’assessore Eleonora De Majo, interverranno gli stilisti Samantha Esse, Raffaele Tufano, Lorenza Pizza, sartoria Marianna, Cristina Cirigliano e il presidente dell’associazione “NoiNo”, Alex Di Laurenzio. Intervento d’eccezione con la modella Estera Balintfi. Spazio anche all’Hairstyle con il maestro Filippo Sepe e le make-up Artist Francesca De Rosa e Giovanna Santo. Coordina i lavori il giornalista Franco Buononato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA