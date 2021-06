La rossa Ferrari in passerella, per il grand debutto nel fashion.

In passerella, a Maranello, sfila la prima collezione donna e uomo griffata con il Cavallino Rampante, firmata dal direttore creativo Rocco Iannone, ex designer di Giorgio Armani e di Pal Zileri: parka femminili e maschili, camicie, vestiti in tweed di seta stampata borse 'over', scarpe. E anche una linea bambini.

