Al via il Festival «Walk The Talk»: dall'Italia a Londra sfilano le donne in affari

A seguito del grande successo riscosso lo scorso anno dalla Wow Challenge, con cui si è celebrato la figura della donna nel mondo degli affari, quest'anno il team delle Women on Women torna con un’altra iniziativa che vede coinvolte imprenditrici e professioniste di Napoli, Roma e Londra con eventi, sia in presenza che online, come in un vero e proprio Festival.

La professionista napoletana Marianna Penna, parte del direttivo di Lex e Fiscal - società di consulenza legale e fiscale con sede a Londra-, che ha ideato il progetto spiega: «Siamo entusiaste di portare questo festival a tutte le donne, in tutto il mondo, attraverso una campagna digitale, ispirando con storie ed esempi per dar loro la possibilità di costruire sulle proprie capacità e talenti, coi fatti e non solo a parole. Con questo movimento, miriamo a dare la fiducia necessaria per camminare a testa alta, affinché donne sempre più emancipate possano esprimersi e, a loro volta, ispirare altre donne».

Il Walk The Talk Festival si terrà per tutto il mese di marzo e sarà ricco di eventi progettati per finalità di mentoring, per aprire le menti delle donne a nuovi scenari e metterle in connessione. Con una solida base sia a Londra che in Italia, ci saranno incontri in presenza a Napoli, Roma e a Londra, nonché workshop online con esperti in vari settori di attività, dalla cura della salute a quella delle finanze. Le partecipanti si incontreranno e si collegheranno con altre donne lungo il percorso, attraverso l'Italia, a Londra e ritorno, chiudendo il cerchio e riportando la torcia virtuale a Napoli, all'inizio di aprile con un evento di chiusura. Il primo evento ibrido in presenza-online si svolgerà martedì 8 marzo (Giornata internazionale della donna) che vedrà il lancio della parata virtuale guidata a Napoli dalla ambasciatrice Wow Patrizia Visone, in partnership con l'associazione culturale locale Putéca Celidonia che porta il teatro in situazioni di disagio.



Da Napoli a Roma, Patrizia Visone passerà virtualmente il testimone, sabato 12 marzo alle ore 16, alla videoreporter Katiuscia Laneri aprendo così la tavola rotonda in presenza dal titolo Unite nel fare!, alla quale parteciperà da remoto anche Marianna Penna a Londra.