Franca Fendi è morta, era la terza delle cinque sorelle della storica maison di moda

Si è spenta questa notte nella sua casa, a Roma, Franca Fendi. Era la terza delle cinque sorelle Fendi della storica maison di moda italiana.

I ricordi di Franca Fendi in un amore di libro

Franca Fendi, chi era

Con Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda, fin dal dopoguerra aveva gestito la casa di moda fondata dai loro genitori Edoardo e Adele trasformandola in uno dei marchi italiani più prestigiosi al mondo, grazie alla straordinaria qualità e design della sua pelletteria e pellicceria e alla lunghissima collaborazione con Karl Lagerfeld.

IL MALORE E LA MORTE



Franca Fendi si è sentita male nella notte nella sua casa alla Camilluccia: a nulla sono valsi i soccorsi.

IL LIBRO

Le cinque sorelle hanno fatto la storia della moda in Italia insieme ai genitori, un successo che testimonia quanto siano importanti i legami familiari: «Sono sempre stati fondamentali per settantacinque anni, - aveva ricordato proprio Franca Fendi alla presentazione del suo libro nel 2018 - sia con i nostri genitori, che tra noi cinque che poi con i nostri figli, abbiamo sempre preso le decisioni importanti insieme. Ciascuna di noi aveva un ambito di lavoro in cui esprimere la propria creatività. Questo ha fatto sì che l'azienda fosse diversificata, ma sempre orientata ad un obiettivo comune: la voglia e la passione di portare il Made in Italy nel mondo».