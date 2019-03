Da Cristiano Ronaldo a Yamamay, Georgina Rodriguez testimonial della campagna Primavera/Estate

Mercoledì 27 Marzo 2019, 17:16

Fresca, sensuale e naturalmente elegante: Georgina Rodriguez, star di Instagram, con quasi 10 milioni di followers, è la testimonial della nuova campagna Yamamay Primavera/Estate 2019.Georgina non colpisce solo per la sua bellezza naturale ma anche per la sua devozione alla famiglia e per la sua forte personalità, per questo incarna perfettamente i valori di cui è fatto il mondo Yamamay. Ad unirla al brand italiano di lingerie è stata la forte responsabilità dell’azienda per temi di rilevanza sociale. L’interesse di Georgina per Yamamay è nato infatti dal racconto dell’impegno dell’azienda: per le donne, attraverso campagne di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno e, per il pianeta, attraverso la campagna per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente marino #savetheocean, volta a garantire ai nostri figli un futuro migliore.Negli scatti, opera del fotografo spagnolo Xavi Gordo, scelto per il suo talento nel catturare il lato più spontaneo e vero delle donne, Georgina interpreta semplicemente se stessa: una donna indipendente nel pensiero come nel modo di intendere lo stile, una donna libera di essere sensuale a modo proprio. I capi che indossa, frutto di ricerca ed innovazione, fanno parte della collezione Basic, Spring e Mare di Yamamay, una collezione morbida, confortevole e raffinata, creata per il benessere delle donne e per esaltare le forme femminili.«Sono molto contenta di questa collaborazione con Yamamay. Gli scatti della campagna sono molto eleganti e i modelli che ho indossato sono molto belli e comodi. Yamamay è un brand con un’identità consolidata, che trasmette valori per me molto importanti, condivido pienamente i loro messaggi positivi e il loro fortissimo impegno sociale», ha detto Georgina.