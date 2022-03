Gf Vip, dalla Campania tanti outfit per le principesse Selassié

Sono per la maggior parte "made in Naples" gli abiti e gli accessori indossati dalle principesse Selassié durante l’edizione del Grand Fratello vip. Fermagli, scarpe e tanto altro di aziende della Campania.



Le Selassié sono le principesse Etiopi Hailé Selaissié i cui nomi sono Jessica, Lulù e Clarissa, discendenti dalla dinastia di Hailé Selassié, ultimo imperatore di Etiopia. A curare la loro immagine è stata sopratutto la Queen Ada, mamma delle principesse, e la loro amica Fernanda (ferniludo) che non ha mancato di ricercare capi fashion e stilosi, rigorosamente realizzati in Campania. «Tutto è iniziato come un gioco tra amiche - spiega Annalisa, mamma di Fernanda, di Santa Maria Capua Vetere - poi la stessa Fernanda sempre per sostenere le sue principesse ha creato sulla sua pagina instagram styledbyflam un’area a loro dedicata per far fronte alle tante richieste di anticipazioni degli outfits da parte dei fan club delle princesses che nel frattempo erano diventate delle vere trend setter e i loro look sempre più pop sono diventati un vero fenomeno di moda».

Ricerca di brand emergenti e non e sopratutto creazioni ad hoc dettate da tanto affetto e attenzione, quello della Queen e Fernanda il resto lo hanno fatto Jessica, Lulù e Clarissa.Tante ragazze ormai si pettinano con le cipolline e le mollettine gioiello realizzate da Flam per Lulù, la coda e gli abiti super stilosi di Jessica o con gli outfits e gli accessori da vera Bratz di Clarissa.