Gianni Molaro sempre più amato dalle spose: firma l'abito della principessa Ruspoli

Lo stilista Gianni Molaro il 10 settembre prossimo vestirà due principesse romane: una giovane sposa e la sua mamma. L'evento si svolgerà in uno dei castelli di proprietà della stessa nobile famiglia. La principessa Giacinta Ruspoli, figlia del principe Sforza Ruspoli (appartenente a una delle più antiche e blasonate casate italiane) e di Mariapia Giancaro, ex attrice e modella, ha scelto di indossare un abito disegnato dallo stilista vesuviano, non a caso definito il re delle spose. La principessa, come racconta lo stesso Gianni Molaro, si è recata in via del Babuino, a Roma, presso l'atelier dello stilista, ed è stato amore a prima vista. «Dopo un lungo colloquio, avevo preparato per lei quindici abiti della mia collezione, per capire quali fossero i suoi gusti», racconta Molaro: «Lei mi ha mostrato alcune foto di abiti indossati da molte star internazionali, ma io le ho risposto che una star ha degli alti e bassi e spesso svanisce come una meteora. Ma lei è una principessa e lo sarà sempre: non imiti nessuno, le ho raccomandato». Un colloquio avvenuto «sotto lo sguardo silenzioso e attento della dolce ed elegante madre», racconta ancora lo stilista: «Le ho fatto indossare il primo abito e quando si è aperta la tenda del camerino è apparsa una bella ed elegante figura, con occhi che iniziavano a brillare di una luce di emozione mista a gioia: la principessa si girò verso la madre dicendo di aver trovato il suo abito». Top secret linea e forma, il tutto sarà svelato il giorno del suo matrimonio anche perché ci sono delle esclusive per un importante settimanale nazionale. Nell'atelier di San Giuseppe Vesuviano, intanto, fervono i preparativi. Molte le sarte impegnate nella realizzazione degli abiti: anche la mamma della sposa, infatti, sarà griffata Molaro.

Ancora non è nota la location delle nozze, ma di certo saranno numerosi gli invitati di sangue blu che verranno da ogni parte d'Europa per festeggiare l'evento. Il padre della sposa, Francesco Ruspoli Sforza Marescotto, è ottavo principe di Cerveteri e ambasciatore del militar ordine di Malta. La famiglia vive nel grande palazzo di via del Corso. Un grande motivo di orgoglio la scelta delle principesse, per lo stilista Gianni Molaro, nato a San Giuseppe Vesuviano, dove ha iniziato la sua scalata. Dal suo atelier di via Roma, nella cittadina vesuviana, a quello della capitale in via del Babuino, per Molaro si sono spalancate le vie mondiali della moda.