Giorgio Armani premiato ai British Fashion Awards di Londra: «Ha ispirato la moda globale»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo 2 dicembre Giorgio Armani riceverà l'Outstanding Achievement Award ai Fashion Awards 2019 di Londra. Il celebre stilista sarà onorato - dichiarano dal Fashion Council del premio - per «il suo eccezionale contributo all'industria della moda globale, la sua creatività e visione di stile senza tempo e per la cura per i dettagli, fonte di ispirazione per tanti stilisti del settore».In qualità di Ceo del Gruppo Armani e direttore creativo delle etichette Emporio e Giorgio Armani, lo stilista italiano per quaranta anni ha supervisionato la crescita dell'impero della moda e rimane tuttora direttamente coinvolto in tutte le decisioni strategiche all'interno dell'azienda.Armani sarà premiato nel corso di una serata di gala presso la Royal Albert Hall di Londra. Lo stilista entrerà in questo modo nell'olimpo della moda che vanta celebrità del calibro di Miuccia Prada, Ralph Lauren, Karl Lagerfeld e Manolo Blahnik.I Fashion Awards riconoscono e celebrano la creatività e l'innovazione nella moda. La celebrazione annuale mette in luce persone e aziende eccezionali che hanno contribuito in modo significativo alla comunità della moda globale nell'ultimo anno. Il British Fashion Council invita oltre 2000 membri di tutta la comunità della moda globale a far parte del panel di votazione.