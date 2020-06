Givenchy, lo stilista americano Matthew Williams nominato nuovo direttore artistico

Lo stilista americano Matthew M. Williams è stato nominato come nuovo direttore artistico di Givenchy al posto di Clare Waight Keller, che se ne è andata il 13 aprile. Lo stilista 35enne è il fondatore dell'etichetta di streetwear Alyx e la sua prima collezione per Givenchy sarà presentata il prossimo ottobre a Parigi.



«È un immenso onore - ha detto lo stilista, che in passato ha lavorato per Lady Gaga e Kanye West oltre che per Virgil Abloh ed è uno dei nomi più quotati dello streetwear - entrare a far parte della Maison Givenchy. La posizione unica che occupa e la sua aura senza tempo la rendono un'icona indiscutibile. Non vedo l'ora di lavorare con i suoi team e ateliers per portare Givenchy in una nuova era basata su modernità e inclusività. Vorrei ringraziare il gruppo LVMH per avermi dato l'opportunità di realizzare il sogno di una vita. Mentre viviamo eventi senza precedenti, desidero, insieme alla mia comunità ed ai miei colleghi, inviare un messaggio di speranza e contribuire a un'evoluzione positiva della nostra società.



«Sono molto lieto - ha commentato Sidney Toledano, Presidente e CEO di LVMH Fashion Group - che Matthew M. Williams si unisca al gruppo LVMH oggi. Dalla sua partecipazione al Premio LVMH, abbiamo avuto il piacere di vederlo sviluppare il suo immenso talento. La sua visione unica della modernità rappresenta per Givenchy un'eccezionale opportunità per scrivere un nuovo capitolo della sua storia con forza e successo».



Per Renaud de Lesquen, Presidente e CEO di Givenchy, «il suo approccio senza compromessi al design ed alla creatività, in stretta collaborazione con gli straordinari ateliers e team della Maison, consentirà a Matthew di esprimere pienamente il potenziale di Givenchy». Williams da domani sarà responsabile della direzione creativa di tutte le collezioni uomo e donna della Maison.