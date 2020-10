Da Gucci alla borsa Telfar, ecco brand e accessori più desiderati al mondo: la classifica di Lyst

Signore e signori, siamo lieti di informarvi che la moda è ancora "di moda". Non ne eravamo sicuri visti i tempi che corrono: a confermarlo è arrivato il Lyst index per il terzo trimestre del 2020: la classifica dei brand e prodotti di moda più desiderati su scala mondiale.

Al primo posto c'è Gucci: il brand ha presentato la collezione Epilogue lo scorso luglio in diretta streaming con un evento durato 12 ore e la campagna impersonata dall'ufficio stile. Le visualizzazioni in tutto il mondo hanno superato i 35 milioni: in pratica l'evento digitale del brand più visto in assoluto. Insomma, l'allure bohémien gender fluid immaginata da Alessandro Michele continua a essere una formula vincente. Qualche posizione dopo, al quarto posto, troviamo Prada, vivacizzata dal debutto di Raf Simons come co-direttore creativo al fianco di Miuccia: le entrate derivanti da e-commerce sono triplicate e la posizione è la più alta mai raggiunta dal debutto del Lyst Index. All'undicesimo posto l'enfant prodige Jacquemus, tra i primi a puntare di nuovo su una sfilata in presenza con la sua passerella tracciata tra i campi di grano che ci ha fatto sognare la libertà quando il virus sembrava allontanarsi dalle nostre vite.

E si registra anche una new entry: Marine Serre è il brand che ha registrato la crescita maggiore. Comprensibile, visto che Beyoncé in persona ha scelto una tuta della giovane stilista francese per il suo Black is King. Da tenere d'occhio anche le sue borse a sfera: i social ne vanno matti.

<h2> La borsa più desiderata è la Telfar di Aoc </h2>

Il vero e proprio oggetto del desiderio però non si è visto in passerella ma su Instagram: precisamente quello della deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez. È la shopping bag di Telfar il prodotto più desiderato al mondo: una borsa abordabile, disegnata da un designer nero e sostenitore dell'inclusività da molto prima del movimento Black Lives Matter. Secondo Lyst le ricerche della borsa sono aumentate del 270% alla faccia delle micro bag tanto gettonate negli ultimi anni: questa è capiente e da utilizzare tutti i giorni all day long.

Moda uomo

E in tema di accessori il predominio dei "sandali brutti" ormai non ha più condfini: al secondo posto della classifica dei prodotti uomo più desiderati ci sono infatti le clog Boston di Birkenstock, che ci ricordano inesorabilmente come il nostro destino sia di stare in casa ancora qualche tempo. Le ha indossate David Beckham, il che è tutto dire. Sulla stessa scia, le Scuff Deco di UGG si aggiudicano il 4° posto, registrando il sold out presso vari rivenditori.

Passiamo al tasto dolente: le mascherine che, purtroppo, sono ancora molto richieste soprattutto a seguito delle ultime leggi che ne hanno rafforzato l'obbligatorietà. Quella di Adidas è al nono posto tra i prodotti uomo più richiesti, ma la domanda globale è, purtroppo o fortunatamente, cresciuta del 389%.

