Gucci sale sull'Arca di Noè: tigri ed elefanti nella nuova campagna

Martedì 2 Ottobre 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 13:23

L'Arca di Noè salverà la moda. Parola di Alessandro Michele che l'ha scelta come scenario per la nuova campagna Cruise 'Gucci Gothic'. Ispirata dal particolare fascino di Gucci per il mondo naturale, le immagini rappresentano una comunità rurale in cui gli animali e le persone coesistono in armonia.Ecco allora che ci si ritrova catapultati all’interno di un universo incontaminato e dai richiami esotici, tra tigri e lama, pappagalli ed elefanti, e dove i modelli, dei punk contadini, iniziano la costruzione dell’arca, per ripararsi dall’incombente pioggia, indossando cappelli in feltro a tesa larga abbinati a maxi cardigan e accessori per capelli, come coroncine e fasce. Oltre alle immagini la campagna è composta anche da un video diretto da Glen Luchford, che annovera tra i suoi ospiti il cantante Harry Styles.