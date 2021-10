Halloween 2021, i costumi più cliccati da Squid Game a Kim Kardashian passando per Lady Gucci

Halloween 2021, torniamo a mascherarci. Senza più lockdown in vista e con la vita notturna in ripresa (forse) è già partita la spasmodica ricerca al travestimento più fashion nell'anno del "Liberi tutti" (o quasi). E i look più cliccati riflettono il momento: dalla tuta di una popolarissima serie Netflix alla protagonista del film più atteso, passando per un travestimento con il quale passare assolutamente in incognito... o anche no.

La classifica

Come ha fatto l'influencer regina Kim Kardashian sul red carpet del Met Gala un mesetto fa: è proprio a lei, secondo un report di Stylight, che le più modaiole vogliono copiare il costume insolitamente glam. Un disperato bisogno di Balenciaga (per parafrasare un noto film) che si cerca di colmare in altri modi, come dimostrano i +113% di clic per i modelli di tute nere aderenti con maniche lunghe. Se invece nutriste una disperata necessità di respirare pur restando firmate, c'è un abito di pizzo di Scervino perfetto per le novelle Morticia: le Mercoledì invece possono puntare sul modello Twin Set con colletto bianco.

Il secondo costume più quotato? Molto più adatto al mood casual che tutte abbiamo - volenti o nolenti - adottato questi ultimi anni. Forse ne avete addirittura uno già in casa senza saperlo: è, come era ovvio, la tuta da ginnastica dei giocatori di Squid Game, la serie più vista nella storia di Netflix. Pioggia di clic, dunque, per le slippers bianche della Vans (+200%) e per le tute da ginnastica di color verde (+13%). Uno, due, tre... stella.

Più cattiva di Kim K, più spietata della bambola che uccide è la protagonista di un film che sta per arrivare al cinema, tutta da imitare per essere spaventosamente glamour. Lei, Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga che in House of Gucci è tutta pelliccia e maxiocchiali anni Settanta: due accessori le cui ricerche sono in rapida ascesa (+39% e +20%). «Non è stato odio, non ho mai odiato Maurizio. È stata stizza la mia», ha dichiarato Reggiani, quella vera, interpellata sull'omicidio dell'ex marito. Più spaventoso di così.

Fanalino di coda ma ottimo se ad Halloween si vuole andare sul sicuro è il look della bella Harley Quinn di Suicide Squad: basta un abito da sera rosso, che peraltro si può tranquillamente riciclare per altri eventi (e infatti, i clic di modelli simili sono aumentati del 644% su Stylight, e un paio di anfibi che tanto è sempre bene avere nella scarpiera.