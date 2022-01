Harmont&Blaine, il nuovo logo nel segno della filosofia del brand «feel good everyday style»

Harmont&Blaine scrive un nuovo capitolo della propria storia, abbracciando il nuovo statement «feel good everyday style», codice stilistico ora distintivo della maison napoletana fondata a Napoli nel 1995.

Harmont&Blaine ridisegna la propria identità corporate dando vita ad un nuovo logo dal carattere contemporaneo teso alla valorizzazione dei codici di italianità conviviale, solarità, nonchalance e rilassatezza caratteristici del brand.

Il nuovo logo Harmont&Blaine rispecchia l’attitudine vivace, spontanea e positiva del brand attraverso una revisione del lettering in chiave giocosa e moderna e una nuova posizione dell’iconico pittogramma e logo identificativo del brand: il bassotto Blaine.

Obiettivo dell’intervento sul logo è la costruzione di un’identità visiva che rispecchi la filosofia del brand votata al «feel good everyday style» e trovi corrispondenza con lo stile del guardaroba proposto da Harmont&Blaine caratterizzato da sperimentazione di forme, colori e materiali che sappiano incontrare gusti ed esigenze di un’audience sempre più variegata e consapevole, alla ricerca di un lifestyle positivo.

La definizione di nuovi codici si inserisce in un più ampio progetto di crescita per la maison che include lo sviluppo di un nuovo store concept, anch’esso teso alla ridefinizione dell’immagine del brand. Quest’ultimo ha debuttato in Cina con un nuovo punto vendita, a Napoli, con l’apertura del nuovo flagship store, e presso alcuni corner all’interno del department store El Corte Inglés in Spagna.

«Da sempre Harmont&Blaine ha interpretato i cambiamenti e l’evoluzione del lifestyle contemporaneo. La definizione di un nuovo logo rappresenta la naturale evoluzione e moderna rappresentazione dei valori di italianità del brand. Nel corso degli anni, Harmont&Blaine ha consolidato la propria filosofia, che oggi si esprime attraverso nuovi codici di brand e un nuovo statement che ne racchiude i valori: feel good everyday style». Dichiara Marco Pirone, Ad di Harmont&Blaine.