Il Gruppo Casillo annuncia una nuova licenza teen con Valvola

Il Gruppo Casillo ha siglato un accordo per la licenza di produzione e distribuzione dei capi Valvola teen, il brand dedicato alla new generation nato dalla sinergia e creatività dell'imprenditore Matteo Cambi con la start up Officine Creative Marchigiane.

Una nuova e avvincente tappa per il Gruppo Casillo, che prosegue il suo piano di espansione sul mercato della moda bimbo con questa importante collaborazione, da cui nasce una linea smart e adatta a tutti, lasciando a chiunque si rispecchi nel mondo Valvola la libertà di indossare un capo in cui si riconosce e che risponde alle proprie esigenze.

Contrasti forti, linee geometriche e grafiche innovative danno vita a un mood sporty molto attuale, dove sono i colori, vitaminici ed energici, ad essere protagonisti: un'esplosione di vitalità tra fluo e color block. Must have della collezione, come per l'adulto, è l'iconica felpa. Completano la linea, che copre il range di taglie Baby e Junior, per la fascia d'età compresa tra i 4 e i 14 anni, t-shirt, bermuda e accessori.

«La licenza di Valvola teen va ad arricchire il nostro portafoglio di marchi in licenza con una proposta nuova ed accattivante. Con Matteo Cambi abbiamo avuto da subito un grande intesa, crediamo fortemente che ci sia uno spazio interessante per un brand così innovativo» afferma Carlo Casillo, Presidente del Gruppo Casillo.

«Sono molto felice e onorato di intraprendere questa nuova sfida entrando a far parte della famiglia del Gruppo Casillo, una delle realtà leader nel settore moda bambino. Sono sicuro che da questa sinergia nasceranno grandi soddisfazioni e ottimi risultato» dice Matteo Cambi, co-founder del progetto Valvola Fashion.

