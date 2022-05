Il rosa è il colore del millennio e del potere: ecco perché le star lo indossano

Laura Pausini lo ha sfoggiato più volte durante la prima serata dell'Eurovision e la Regina Elisabetta, che ha abituato i suoi sudditi alle tonalità pastello, lo ama. Il rosa è un colore che sta andando di moda e che viene sempre più spesso indossato dalla celebrità indipendentemente dal sesso. Un cambiamento non di poco conto se si pensa che fino a poco tempo fa era stereotipato e appannaggio esclusivo delle donne; ma cosa indica questo colore? Secondo gli studi ha dei vantaggi psicologici.

Personaggi maschili dello spettacolo come Jason Momoa, Timotheé Chamalet, Justin Bieber e Harry Stylies lo hanno scelto per il red carpet e in passerella sta prendendo piede l'Hot Pink, una sfumatura più accesa che, positivamente, è correlata al nostro potere. Il rosa è dunque visto in una nuova luce e non è più il colore di ragazze bambola.

Chi lo indossa ha fiducia in se stesso e ha voglia di distinguersi, come sottolinea Il Telegraph. Tutte le star che hanno indossato questo colore, da Kate Middleton a Gigi Hadid e Chiara Ferragni, passando per Zendaya a Dua Lipa sono al passo con i tempi e vogliono trasmettere la loro energia. L'Hot Pink, dunque, è il nuovo Millennial Pink.