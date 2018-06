Giovedì 7 Giugno 2018, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Profondamente vicina» alla famiglia Coconuda i cui capannoni nel Cis di Nola sono rimasti danneggiati a causa di un incendio scoppiato probabilmente per un corto circuito intorno alle 21 di lunedì 4 giugno. Ad esprimerla Vladimir Luxuria testimonial del brand italiano di moda femminile. «L'incendio dello stabilimento di Nola di Coconuda - dice Luxuria - mi addolora profondamente. Mi sento molto vicina alla famiglia che mi ha voluta come testimonial. Sono certa che ritroveranno la forza per andare avanti e risorgere dalle ceneri».