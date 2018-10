Ines Trocchia e Stefano Berretti, passione tra i vicoli di Napoli per Dolce & Gabbana

Giovedì 25 Ottobre 2018, 16:48

La maison Dolce & Gabbana ha recentemente pubblicato sul proprio profilo Facebook delle foto che vedono protagonisti Ines Trocchia e Stefano Berretti. I due modelli, che sono anche una coppia nella vita, hanno posato per un servizio fotografico firmato da Pepe Russo (e il cui make-up è stato curato da Amira Laurato), che si nutre dei colori e della passionalità dei quartieri di Napoli. Non a caso il tema è il gioco della seduzione.«È stato un grande piacere prendere parte a questo progetto. Fiera di essere italiana» ha scritto Ines Trocchia in un post sul suo profilo Instagram che, lo ricordiamo, è seguitissimo.Ines Trocchia è nata a Nola, in provincia di Napoli, è modella e conduttrice. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico, inizia a lavorare nel mondo della moda diventando il volto di alcuni brand. A 19 anni decide di trasferirsi a Milano, dove non si limita a posare per varie riviste internazionali, ma esordisce anche in tv con “In Forma”, programma di Canale 5 condotto da Tessa Gelisio (2014). Nel 2015 partecipa a “Sapore di Mare”, in onda su Rai 1, per poi avvicinarsi allo sport. Tra il 2017 e il 2018 è infatti present nei programmi dedicati al Calciomercato, sia su Rai Sport e Rai 2 che su Sportitalia, oltre che a Tikitaka su Italia 1. Sempre molto ricercata come modella, è stata definita da PlayBoy Italia “una bellezza da copertina”, mentre l'edizione messicana di Maxim l'ha incoronata “nuova Pin Up italiana”. Invece il mensile FHM Spagna le ha dedicato un servizio di ben sei pagine dal titolo “Ai tuoi piedi, Ines”. Ha poi posato anche per GQ Italia e Messico, Maxim Australia, Playboy Portogallo (dove ha ottenuto la copertina) Panorama, ForMen, Esquire (nelle edizioni di Singapore e Malaysia) e persino Sport Illustrated (solo per citarne alcune). È stata scelta come testimonial da diversi brand: da Pin Up Star (costumi da bagno) a Rocco Barocco, da Chateau d'ax alla nota linea di capelli Cotril.Stefano Berretti è un ex canottiere, attualmente modello e già volto di Dolce & Babbana. È anche produttore musicale: con il fratello ha fondato un duo chiamato Bro Berri, specializzato in musica elettronica.