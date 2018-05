Lunedì 21 Maggio 2018, 19:57

Bruno Caruso, stilista partenopeo con 25 anni di esperienza nella sua sartoria a Napoli, ha debuttato a Montecarlo con Je t'aime, collezione che ben rappresenta la tradizione sartoriale su cui si basa la sua alta moda. Realizzata con tecniche di lavorazione artigianali, la collezione di Caruso utilizza materiali, come il crine, che dopo un periodo in cui sembrava accantonato, torna a supportare tessuti pregiati ma poco strutturati come lo chiffon, la seta e il pizzo. In pedana sfilano abiti di vera alta moda, luminosi e preziosamente ricamati come gioielli, con paillettes, cristalli, piume e fili di seta. La collezione riporta agli anni Cinquanta e Sessanta, a quelle linee donanti e retrò che sottolineano il punto di vita e la silhouette femminile, con scollature mai eccessive e trasparenze delicatamente coperte nei punti strategici, da sapienti ricami.