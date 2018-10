Kate Middleton e Meghan Markle, sfida a colpi di look: blu contro rosa

Venerdì 12 Ottobre 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 18:48

«Blu? No, rosa». Le habituée della Disney riconosceranno la citazione di un famoso cartone animato in cui al centro del contendere c'era il colore del vestito di una principessa. E oggi Kate Middleton e Meghan Markle, due principesse moderne, hanno scelto i due colori speculari per il look al matrimonio della cugina Eugenie di York. Sapendo, con buona pace della sposa, che tutti gli occhi sarebbero stati - ovviamente - puntati su di loro.Il dress code richiesto era tradizionale: quindi vestito midi e cappellino per entrambe, come in ogni matrimonio britannico che si rispetti. Ma Kate e Meghan non avrebbero potuto essere più abbinate e allo stesso tempo più diverse.La Duchessa di Cambridge ha stupito non tanto per la firma dell'abito (Alexander McQueen, il suo must) ma per il colore: rosa intenso, quasi magenta, abbinato a un estrosissimo cappello con veletta di Philip Treacy (altro must dei matrimoni inglesi).Meghan invece, ultima sposa reale prima di Eugenie la quale, a dirla tutta, ha dovuto rinviare le nozze proprio per cedere il passo al reale cugino e consorte, ha puntato su soprabito firmato Givenchy elegantissimo ma dalla linea sobria (anche un po' troppo). E mentre Kate, cinta in vita, ha voluto sottolineare che, a qualche mese dal parto, è di nuovo magrissima, la linea dritta dell'abito di Meghan non mancherà di scatenare i pettegolezzi su un'eventuale gravidanza. Anche perchè la Duchessa del Sussex ci ha abituati a look un filino più originali, soprattutto quando si tratta di matrimoni. La sfida di stile non ci sarà, ma se ci fosse stavolta la avrebbe vinta Kate.