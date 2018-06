New York, la stilista Kate Spade trovata morta nel suo appartamento

La stilista Kate Spade, 55 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Secondo le emittenti Abc e Nbcnews, che fanno riferimento ad informazioni fornite dal Dipartimento di Polizia di New York, gli inquirenti prendono in considerazione l'ipotesi del suicidio.



Kate Spade era l'omonima ed ex comproprietaria del marchio di stilisti, Kate Spade New York. Nel 2006, ha venduto l'ultima delle sue azioni in quella società. Nel 2016, lei e i suoi partner hanno lanciato ufficialmente un nuovo marchio di moda chiamato Frances Valentine.



E' diventata famosa per le sue borse glamour e vantava uno stile così raffinato e trendy da essere stata richiestissima tra le star. Kate Middleton, ad esempio, si è rivolta più volte a lei per la cura dei suoi look. Contava 140 negozi in America e 175 rivendite in tutto il mondo, nel 2017 era stata nominata tra le Persone più Creative del Business.



Era sposata con Andy Spade, il fratello dell'attore / comico David Spade, nel 1994. La coppia aveva un figlio, Frances Beatrix Spade, nato nel febbraio 2005. Sua nipote era l'attrice Rachel Brosnahan.

Martedì 5 Giugno 2018, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 19:03

