Da Jackie a Kors-Versace, è Capri la griffe dei sogni

Giovedì 27 Settembre 2018, 11:00

«Michael Kors diventa caprese». Lo stilista più amato dagli under 40, dagli huppies, dai teenagers e dai fanatici dell'abbigliamento sportivo anche nell'alta moda ci ha messo poco a fare impazzire la piazzetta. Lui che dell'isola è un habitué e un grande estimatore, non ha avuto dubbi: una volta completata l'acquisizione del brand Versace, la sua Michael Kors Holding diventerà «Capri Holding Limited», società in cui confluirà anche il marchio Jimmy Coo. Il nome Capri ancora una volta ha fatto centro: se nel 1800 colpiva la fantasia e attirava quasi come un invisibile calamita intellettuali e scapigliati del Grand Tour e nello scorso secolo magnati, aristocratici e dive di impareggiabile bellezza, l'isola azzurra oggi è diventata la mecca delle griffe che sempre pù numerose ambiscono a unire al loro marchio quelle cinque magiche lettere, quasi fosse proprio lei, Capri, la vera griffe di cui menar vanto.