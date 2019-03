Lady Gaga ricompare dopo l'Oscar, infiocchettata in black and white sul red carpet

Lunedì 18 Marzo 2019, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 18:21

Dopo la vittoria agli Oscar e il suo discorso motivazionale sul realizzare i propri sogni, Lady Gaga era un po' scomparsa dalle scene, probabilmente per godersi un motivato riposo. È riapparsa ieri sera sul red carpet dei Fashion awards di Los Angeles in una mise Rodarte che si distanzia (qualcuno dirà finalmente) dagli ultimi look da diva della Hollywood anni '50 sfoggiati quando era in procinto di ritirare la preziosa statuetta. Questa volta Gaga ha attirato i flash fasciata in un abito di pelle black&white con volants, ruches e perfino un bel fiocco in stile Dorothy del Mago di Oz che va al ballo.