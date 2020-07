Lady Gaga sarà il volto di Voce Viva, il nuovo profumo di Pierpaolo Piccioli per Valentino

"Voce Viva", il nuovo profumo di Valentino, sviluppato dal direttore creativo delal casa di moda Pierpaolo Piccioli e «immaginato come una voce per diffondere un messaggio in tutto il mondo», avrà il volto di Lady Gaga. Un messaggio che «invita a toccare i cuori, a ispirare gli altri e a vivere i proprio sogni». Valentino ha scelto Gaga per le sue radici italiane ma anche perché da sempre portatrice di messaggi di inclusività da un lato e di forte personalità individuale dall'altro.

«Lady Gaga significa libertà, autocoscienza, cuore puro», ha dichiarato Piccioli. «La sua partecipazione a questa campagna eleva il potere simbolico del progetto ai massimi livelli. È l'icona di una generazione. Il suo messaggio di libertà, passione per l'arte, autocoscienza e uguaglianza è lo stesso della nostra comunità Valentino. Sono così orgoglioso di averla nel progetto». La campagna di Gaga debutterà il prossimo settembre, in contemporanea con il lancio mondiale di 'Voce Vivà. La cantante è una grande fan di Valentino, che ha indossato più volte sui red carpet durante la promozione del film 'A Star is Born'. A partire dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove il film fu presentato in anteprima mondiale nel 2018, e dove Gaga indossò un'indimenticabile quanto spettacolare abito di piume di Valentino.

