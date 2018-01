«Lavali col fuoco» e altri slogan su Napoli, Isaia crea le magliette anti-razziste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Gennaio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 11:51

Ha scelto l’ironia per combattere i pregiudizi su Napoli e i suoi abitanti, a partire da un mondo che identifica in modo forte e pervasivo l’intera città: il calcio. Gianluca Isaia, patron del brand partenopeo fondato da suo nonno nel 1957, ha optato per una massiccia dose di humour, trascinata direttamente in passerella ieri a Milano – dove ha presentato la collezione autunno-inverno 2018/2019, nel settecentesco palazzo Visconti di Modrone – con la sua capsule collection di t-shirt bianche, che riproducono da un lato i cori infamanti urlati a gran voce sugli spalti da molte tifoserie avversarie, come i famigerati «O Vesuvio, lavali col fuoco» o «C’avete solo monnezza», e sul retro l’ironica risposta che vuole superare le bassezze da stadio: «’A mamma d’ ‘e scièm’ è sèmpe prèna», «la mamma dei cretini è sempre incinta».A illustrare a Milano la particolarità di questi sette capi in edizione limitata riuniti sotto il claim di #ProudlyNapolitano, l’alter ego di Gianluca Isaia, Corallino, ormai celebre mascotte e icona del brand, protagonista dello spazio milanese insieme ai sarti e alle camiciaie che si sono lasciati osservare mentre trasformavano la materia tessile in alta moda.«Ho sentito il bisogno di dire la mia, perché amo Napoli e questa città è anche, o forse soprattutto, la sua squadra di calcio. Considero la violenza verbale delle tifoserie una forma seria di razzismo e così ho voluto, a modo mio - e cioè attraverso la moda - provare ad abbattere qualche barriera priva di senso. Da sempre la mia famiglia porta le proprie origini in giro per il mondo e il nostro orgoglio anche questa volta è voluto passare attraverso un messaggio positivo e ironico, la cui campagna pubblicitaria – attraverso gli scatti di Paolo Zerbini e la direzione artistica di Paola Manfrin - ha avuto come principale scenario la bellezza dei Quartieri Spagnoli di Napoli e dei suoi abitanti. Con il loro sorriso e il nostro, insieme alla lingua napoletana, vogliamo assestare un colpo a tutti gli atteggiamenti dispregiativi dalle venature razziste e violente».«Volevamo rendere omaggio alla “città dei sarti”, dove la nostra azienda è attiva dalla fine degli anni Cinquanta e dove opera, oggi, con circa 300 dipendenti in una struttura che si è ingrandita nel tempo anche a livello edilizio. È la radice di una grande tradizione sartoriale che ci ha dato tanto: nei capi della nuova collezione ritroviamo una grande ricchezza di tessuti e lavorazioni, con una tavolozza di colori ad ampio spettro, dalle sofisticate nuance di vinaccia, magenta, purple, ruggine, fino ai verdi dal fondo smeraldo e al blu. La collezione esplora tutti i nostri segmenti produttivi: camicie, abiti, giacconi, accessori. Nel segmento luxury non potevamo non lasciare spazio al binomio che miscela la preziosità del cashmere e della seta e gli stampati con disegno cravatta, mentre nelle linee più casual abbiamo voluto prediligere il denim di vari toni cromatici. A fare da leit motiv all’intera collezione, un vago sapore retro ispirato agli anni ’50 e ’60, omaggio al periodo in cui ci siamo insediati a Casalnuovo».«Lo abbiamo immaginato come un cerchio che si snoda intorno a un’area centrale, dove si sono svolti il cocktail-dinner e la festa animata dalla musica del gruppo caprese di “Anema e Core” di Guido Lembo. Intorno a questo spazio abbiamo riprodotto dal vero tutte le tappe della lavorazione di un look maschile, in ognuna delle sue parti: dalla giacca ai pantaloni fino al gilet e alla cravatta».