«Le Stelle della Moda» protagoniste a Palazzo Caracciolo

Giovedì 6 Giugno 2019, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 9 giugno, a partire dalle 19.30, si terrà la sesta edizione de “Le Stelle della Moda”, l’happening ideato da Ludovico Lieto, direttore di Visivo Comunicazione, che unisce la moda alle eccellenze del territorio con un tocco glamour. Un evento esclusivo che si svolgerà nel cuore di Napoli, negli spazi del giardino e dell’incantevole chiostro cinquecentesco di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel.La sfilata inizierà con la presentazione delle linee cerimonia, sera e red carpet della collezione primavera/estate 2020 Fabrizia Dea, capi interamente disegnati e realizzati in Italia dalla manifattura tradizionale napoletana. Mentre per l’uomo in passerella la raffinata sartoria di Raffaele Silvestro. L’evento condotto da Gaetano Gaudiero proseguirà con la presentazione delle nuove creazioni Ramas, gioielli nati dall'estro di Raffaele Massarelli, orafo e designer napoletano che lavora a pezzi unici artigianali che uniscono metalli preziosi, perle naturali e pietre dure. Per gli accessori saranno protagoniste le nuove tendenze del mondo eyewear con i brand selezionati dall’Ottica Emerson. Grande stile anche nel look delle modelle con la creatività di Team Leo per le acconciature e dell’Accademia di Trucco Liliana Paduano per il make-up. Ad aprire l’evento un’esposizione di prestigiose auto scelte da Vega Luxury. La sfilata sarà preceduta da un cocktail party in giardino a cura della chef Sabrina Russo che proporrà finger food gourmet accompagnati dalle bollicine dell’azienda vinicola Sorrentino. Degustazione golosa a con le prelibatezze ideate dal patron Raffaele Capparelli.