Sotto l'albero di Natale lifting per labbra, seno e lato B: «Teenager napoletane vogliono essere come Belen, Leotta e Ferragni»

C’è chi vorrebbe il décolleté prosperoso di Diletta Leotta , il mitico “lato B” di Jennifer Lopez , lo sguardo sensuale di Belen Rodriguez o le labbra “disegnate” come Chiara Ferragni . Il dono più richiesto ai genitori sotto l’albero da parte delle adolescenti napoletane (specie tra i 15 e i 17 anni) non sono smartphone e abiti griffati, ma un intervento di chirurgia estetica per assomigliare sempre più a soubrette, cantanti, presentatrici e fashion blogger del momento.«In un’epoca in cui alla bellezza non si rinuncia, il regalo del Natale 2019 si caratterizza per le numerosissime richieste che rientrano nell’ambito della medicina estetica - spiega Francesco D’Andrea, presidente della SICPRE (Società Italiana Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica) - allo scopo di migliorare il proprio aspetto fisico, ma anche di rimodellare il proprio corpo in base alle tendenze del momento con riferimenti specifici al mondo dei social e dello spettacolo».Le utenti sono, in particolare, ragazze giovanissime che per Natale chiedono ai genitori in regalo «un intervento di chirurgia che vada a correggere un seno, le labbra, i contorni corporei e i glutei - prosegue D’Andrea - perché hanno come modelli di riferimento i personaggi di cinema, tv, musica o gli influencer da milioni di follower sui social come Instagram che, attraverso il loro aspetto esteriore, hanno raggiunto il successo. Come professionisti noi ci limitiamo a dare risposte efficaci laddove le indicazioni siano vere. Mentre contestiamo un eccesso, un artefatto perché la bellezza rimane sempre naturalezza», conclude il presidente SICPRE.