Nasce Loke, la World Directory per una ​nuova generazione di designer

Si chiama Loke ed è il progetto di fashion talent scouting che supporta la nuova generazione di designer. Attraverso dei tutorial con tema condivisi sulla piattaforma Instagram @lokenewtalent, con una cadenza circa, di ogni 15 giorni Loke permetterà di scoprire una nuova generazione di creativi in territori inesplorati diventando un punto di riferimento per i creativi e i talent scout di tutto il mondo.



Nel corso di 14 settimane, tutti i partecipanti sono invitati, compresi i followers, a trarre ispirazione e sviluppare la propria creazione che verrà fotografata e condivisa sui social. Ogni foto scattata dovrà essere postata sul proprio profilo Instagram ed avere i seguenti elementi: tag @lokenewtalent, #lokenewtalent, hashtag #lokenewtalent, mentre le stories devono avere il TAG @lokenewtalent.



Nel corso di questo periodo, Loke dimostrerà attraverso interazioni sia social, sia con professionisti del settore, di rappresentare le tendenze estetiche e sociali della moda e del design internazionale: la sostenibilità in tutte le sue forme, il ritorno dell’artigianalità e dei mestieri dimenticati, il nuovo etnico che tocca l’antropologico, le varianti di bellezza inclusiva, la fluidità di genere, l’apertura a tutte le età e generazioni.



Anima e mente di Loke sono un team di professionisti, che in questo primo anno di vita scoveranno talenti sul web, sui social network, nelle scuole di moda e nelle fashion week più innovative al mondo, viaggiando incessantemente alla scoperta della creatività più pura e autentica in Europa e in America, ma anche in Africa, India, Estremo e Medio Oriente.



«Loke è nato per supportare la nuova generazione di creativi in un momento in cui pochi credono nel talento», spiegano i promotori del Team. «Loke non ha confini né barriere, cerca in tutto il mondo perché il talento è ovunque! Da oggi la nostra missione è di essere responsabili e dare esempio che il mondo deve cambiare».



È lunga la lista di nomi e aziende selezionate da Loke che parteciperanno nel sostenere i sogni e ispirare i futuri talenti per diventare dei professionisti. Molti di loro saranno protagonisti di video sull’account Instagram @lokenewtalent e su altri canali websocial per motivare il progetto.



Ogni mese sulla pagina web di Loke verrà raccontata la storia di successo di un talento scoperto dal Team Loke. E a partire da settembre, Loke lancerà “Origini”, iniziativa grazie alla quale design diplomati, stilisti autodidatti, e anche coloro che hanno prodotto una propria collezione con distribuzione o realizzato non più di due collezioni ma non sono stati in grado di continuare per motivi finanziari, potranno accedere al contest per concorrere alla serata evento, con premiazione finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA