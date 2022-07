Louis Vuitton riapre in Piazzatta l'edicola per l'estate grazie al suo progetto dal titolo “Librarie éphémère”

Capri, ancora sold out nonostante la tempesta che la scorsa notte ha investito l’isola. Dopo un violento temporale, con vento a raffiche e scrosci di pioggia di tipo tropicale, Capri stamattina si è svegliata con un sole rovente, il mare, leggermente increspato e migliaia e migliaia di turisti che affollavano Marina Grande, creando lunghe file al parcheggio degli autobus del servizio pubblico e di quelli privati che effettuano il trasporto dei turisti giornalieri. Lunghe code anche alla stazione della funicolare per raggiungere la meta agognata: La Piazzetta, e il percorso obbligato per ammirare le bellezze di capri, i Faraglioni, la Certosa, i Giardini di Augusto e dall’alto via Krupp ancora chiusa all’accesso.

E nella piazzetta “il salotto del mondo” i turisti seduti agli storici bar habituè, vacanzieri ed isolani si sono trovati anche al centro di un evento, promosso da una famosa griff internazionale, che ha voluto riaprire per quest’estate, l’edicola alla base del campanile inserita in un progetto dal titolo “Librarie éphémère” la terza tappa italiana che è iniziata a Venezia, con il restyling di 6 edicole storiche, effettuato dalla maison, per continuare a Milano, in occasione della design week. Poi l’isola azzurra dove però in questi mesi la storica edicola si è spostata sull’altro versante del campanile, non potendo sostenere i costi di gestione per la crisi della carta stampata. A riaprirla almeno nella stagione estiva fino a settembre ci ha pensato però il brand Louis Vuitton, che all’interno del piccolo spazio, dove nel corso di tanti decenni è stata la tappa obbligata giornaliera, per capresi e frequentatori dell’isola per acquistare, il quotidiano preferito, riviste, mappe e guide di Capri oltre ad essere il punto di ritrovo di tante persone che all’esterno del banchetto colmo di giornali scambiavano quattro chiacchiere sugli ultimi fatti del giorno con l’edicolante. Questa mattina la riapertura, con tanto di taglio del nastro che è stato affidato a Luigi Vallone, il caprese, storico direttore della lussuosa boutique che ha sede a Napoli. E nella famosa Piazzetta Louis Vuitton ha voluto riaprire la sua edicola per tutta l’estate con un pop-up dedicato esclusivamente alle edizioni di viaggio della Maison e un’inedita City Guide Capri.

E la tenda abbassata per riparare dal sole i clienti, la piccola cerimonia e i colorati volumi esposti nelle bacheche che delimitano lo spazio d’ingresso non è passato inosservato ai turisti, Habitué, capresi, vacanzieri storici che subito hanno affollato l’edicola per sfogliare ed acquistare le pubblicazioni che erano in vendita, tutte edite dalla stessa maison francese, e tra queste una novità, le city guide di viaggio tra queste quelle dedicata a Capri che è andata immediatamente a ruba insieme ad una serie di libri arricchiti da illustrazioni artistiche editati in serie limitata e rigorosamente numerate. Dopo la foto di rito del team del brand davanti all’edicola griffata Louis Vuitton è iniziato il via vai di persone che dopo la lunga chiusura hanno potuto soffermarsi in quel punto dell’isola, abitato per tanti anni dall’edicola, proprio alla base della storica torre campanaria e che insieme ai tavolini degli storici caffè era diventata parte integrante della Piazzetta.