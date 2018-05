Moda bimbi, tutti pazzi per le magliette che cambiano colore con una carezza

Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:45

Alzi la mano chi tra mamme e papà non ha mai sentito parlare delle magliette cambia colore. E chi, soprattutto, non ne ha almeno una nell'armadio dei propri figli. Colorate, da maschio e da femmina, ce ne sono di tutti i gusti e per tutte le tasche e sono l'ultima tendenza che impazza tra i bimbi dai 3 ai 10 anni.Di cosa si tratta? Di semplici t-shirt di cotone con pailettes al centro che cambiano colore con una carezza. Divertenti e colorate sono diventate negli ultimi mesi una moda irrinunciabile, soprattutto tra le femminucce.E gli stilisti sono andati dietro a questa tendenza inventandosi decine di modelli diversi: cuori, cavalli, supereroi, palloni, animali, scritte. Potete davvero sbizzarrirvi.Desigual, ad esempio, ha realizzato una maglietta da perfetta marinaretta con l'ancora che cambia colore, Zara ne ha una serie nel suo campionario: da quelle con il fenicottero rosa alle casette multicolor fino al pallone da calcio multicolor per i maschi. Da Mango c'è la t-shirt reversibile di Hulk, tante proposte anche da Oviesse. I prezzi? A portata di bimbo, si va dai 9 ai 15 euro per quelle più ricercate. E il regalo è sicuramente gradito.