Marc Jacobs stupisce tutti: tacchi luccicanti ai VMA di MTV. E i fan impazziscono

Martedì 27 Agosto 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 18:41

Un tocco di magia hollywoodiana: è ciò che lo stilista Marc Jacobs ha portato ai VMA MTV, evento in occasione del quale ha indossato un paio di tacchi color rubino ispirati al Mago di Oz. Jacobs poco prima della cerimonia (ieri sera) aveva mostrato le sue calzature luccicanti in una foto condivisa su Instagram.La foto ha scatenato i suoi fan: «Devo assolutamente averli», ha commentato un utente. «Mettile al lavoro quelle scarpe color rubino», ha scritto un altro. Jacobs ha completato il suo look con un abito verde oliva su misura disegnato dal sarto di Savile Row Huntsman e una clutch nera Hermes, sottolinea il quotidiano Independent