La stretta di mano Trump-Kim finisce sulla coperta

La storica stretta di mano tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore è finita già su un... copripiumino. A Milano nella centrale via Dante un negozio di lenzuola ha esposto la coperta con l'immagine dei due leader. il proprietario ha precisato che non è in vendita.



E infatti un imprenditore italiano aveva previsto tutto mesi fa, addirittura ad ottobre quando un evento simile poteva sembrare pura fantascienza. La stretta di mano era stata anticipata dall'imprenditore italiano Michele Cascavilla che aveva realizzato un copripiumino "celebrativo" con i due leader. L'idea è stata realizzata dal fondatore del marchio "Lenzuolissimi", autore anche di un libro "Le lenzuola del potere" con la prefazione di Silvio Berlusconi i cui diritti d'autore vanno in beneficenza a Vidas.



"Il copripiumino non sarà in vendita - ha precisato come detto l'azienda - e verrà spedito solo ai due presidenti come segno di pace". L'azienda di Cascavilla realizzò il copripiumino con impressi Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, donato dall'ex Presidente del Consiglio al numero uno del Cremlino per il 65mo compleanno di quest'ultimo.

Martedì 12 Giugno 2018, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA