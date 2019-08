Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things lancia una linea beauty per la Generazione Z

Giovedì 22 Agosto 2019, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 20:58

Non sappiamo ancora se ci saranno ombretti anni Ottanta e eyeliner multicolor. Quel che sappiamo è che Millie Bobby Brown , la Undici di Stranger Things , idolo dei teenager, musa delle maison di moda (Calvin Klein, per dirne una), dotata di super poteri (sul piccolo schermo e anche sui social) adesso si lancia nel beauty con la sua prima collezione. Che si chiamerà "Florence" by Mills, dal nome della sua bisnonna, e alla quale, assicura, sta lavorando da due anni. Fate due conti, considerando che attualmente ne ha - solo - 15.Millie non è l'unica ad aver deciso di darsi al beauty: altre sue illustre colleghe del mondo della musica (Rihanna, Lady Gaga ), dello spettacolo (le sorelle Jenner) e del cinema (Gwyneth?) hanno già percorso quella strada. Ma lei ha deciso di distinguersi, e arginare le critiche che erano pronte a piovere a catinelle puntando sulla generazione Z. «Sono nelle mani delle truccatrici da quando avevo almeno 10 anni ed ho conosciuto ogni tipo di prodotto di make up e cura della pelle. Mi hanno truccata con tutti i diversi tipi di fondotinta, anche per ricreare effetti speciali come il sangue. Ho avuto l'idea di creare una mia linea beauty perché ho notato che c'è una forte carenza nel mercato per i ragazzi della mia età - spiega Millie - purtroppo non ho mai trovato nessun tipo di make up che mi facesse sentire a mio agio. Non appena mi struccavo, appariva un nuovo brufolo!»Da lì l'idea di lanciare sul mercato prodotti pensati appositamente per gli adolescenti con una promessa, anzi due. La prima: «Tutto ciò che voglio è che tu sia te stesso», proclamata a gran voce nel video promozionale. La seconda: tutti i prodotti saranno cruelty free e totalmente naturali, senza parabeni né siliconi, altre cose che (fortunatamente) sono diventate fondamentali per i teenager di oggi. Il prezzo? Andrà dai 10 ai 34 dollari: tutti i prodotti saranno disponibili da Ulta e Boots (anche online, se non avete tempo di fare un giro a Londra).Vorremmo dire che comunque vada sarà un successo, ma è piuttosto certo che sarà un successo comunque visto il numero impressionante di follower (quasi 28 milioni) che seguono Mills, dalle 13enni alle 30enni che, comunque, non vorranno rinunciare all'acquisto di un idratante per il contorno occhi o di un'acqua micellare partoriti dalla mente di colei che ha sconfitto il Demogorgone.