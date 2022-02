Miriam Candurro sarà la protagonista di uno spot televisivo per Natur Unique

L’azienda genovese di cosmetica naturale Natur Unique si affida a ida Agency, agenzia di comunicazione specializzata in Influencer Marketing e Talent Management, per le nuove attività di comunicazione volte ad incrementare la brand awareness e rinforzare il posizionamento all’interno del settore beauty.

ida Agency ha messo a disposizione l’intero know-how sviluppato negli anni dalla propria Talent Management Unit, dedicata alla gestione esclusiva di influencer e talent del mondo tv e entertaining, affiancando il brand nella scelta della nuova ambassador 2022: Miriam Candurro. Miriam Candurro sarà la protagonista di uno spot televisivo in onda su Rai e Mediaset all’inizio della primavera, dedicato alla linea Ialucollagen Intensive, già protagonista di una campagna pubblicitaria di 5 settimane su Real Time nell’autunno scorso.

Classe 1980, dal 2012 l’attrice partenopea è tra le protagoniste della serie tv di RaiTre Un Posto al Sole, la prima soap opera interamente prodotta in Italia e la più longeva se si considerano i suoi numeri da record (26 stagioni e 5849 puntate con uno share medio del 15%).

«Ho sempre creduto nella bellezza autentica, quella vera, magari anche “imperfetta”, ma che ci rende donne uniche. Quando ho scoperto Natur Unique, ho finalmente trovato nella filosofia del marchio e nella qualità dei prodotti tutto quello che cercavo. Prodotti naturali che aiutano a essere belle in modo autentico, senza stravolgere l’unicità di ognuna di noi. Sono felice e orgogliosa di dare il mio volto alla famiglia di Natur Unique», dichiara l’attrice.

«L'unione dei valori del brand» continua Jessica Piga, Senior Talent Manager di ida Agency «e la grande passione di Miriam per la cosmesi naturale ha creato un match efficace, dal tone of voice spontaneo, semplice e diretto. Noi di ida non vediamo l'ora di vederla in TV, certi che sarà un grande successo».