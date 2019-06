Sabato 8 Giugno 2019, 09:48

Arriva anche in Campania «Miss Grand International», il concorso di bellezza che ha toccato città in tutto il mondo. La competizione, che si contraddistingue per il suo fine umanitario con la campagna “Stop the war and violence”, anche in Italia sosterrà iniziative di beneficenza grazie all'associazione onlus “Donare è… Amore” di Pina Pascarella.L'appuntamento è per oggi, sabato 8 giugno alle ore 20 nel piazzale Europa di Quarto. In Italia il concorso è guidato dal patron nazionale Giuseppe Puzio ed è finalizzato alla scelta dell miss italiana che il 25 ottobre a Caracas (Venezuela) si contenderà il titolo di più bella del mondo. L'evento di questa sera, sostenuto da numerosi partner e sponsor, sarà presentato dall'imitatore Enzo Costanza, ospite speciale il tenore pop Giuseppe Gambi.