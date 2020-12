Miss Italia 2020, vince la romana Martina Sambucini. La corona torna nella Capitale dopo 27 anni

La Città Eterna mette a punto una doppietta di bellezza. Dopo 27 anni la corona di Miss Italia torna nella capitale con Martina Sambucini, ex Miss Roma. Al secondo posto Beatrice Scolletta, altra capitolina. Coppia che batte, presso lo Spazio Rossellini a Ponte Marconi, le altre 21 concorrenti arrivate da tutte le regioni del Belpaese.

«Non me lo aspettavo davvero, la concorrenza è stata serrata», dice la diciannovenne più bella del reame con i suoi splendidi occhi verdi, i lunghi capelli castani e il fisico statuario di ben 177 cm. Ma chi è la più bella d’Italia? Ha due fratelli, Ilaria (16) e Gianmarco (9), è fidanzata con Marco e vive a Frascati. Dopo aver conseguito il diploma di liceo linguistico ha da poco iniziato il primo anno di università, presso la facoltà di psicologia del marketing. Ama cucinare, stare a contatto con la natura e gli animali. Non pratica alcuno sport e sogna il mondo della passerella.

«Felice anche per la città»

«Sono positiva e genuina – dice la Sambucini - mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della Capitale, che mancava da tanti anni». Sul podio, al secondo posto, Beatrice Scolletta, 25 anni, nata a Roma ma residente a Nettuno. Occhi marroni, capelli castani, è alta 179 cm. È sposata con Roberto ed è mamma di due bambini, Leone (5 anni) e Vittoria Romana (2). Diplomata al liceo classico, a giugno prenderà la laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Ed è molto determinata.

Ultimo aggiornamento: 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA