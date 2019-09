È la notte di Miss Italia: da Alessia a Federica, in corsa cinque bellezze campane

Venerdì 6 Settembre 2019, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 19:28

Stasera la finale di Miss Italia, in corsa cinque ragazze campane: sono Angela Etiope, Alessia Del Regno, Caterina Di Fuccia, Teresa Anna Fusco e Federica Fonisto.nata a Napoli, ha 18 anni ed è alta 1.76. Occhi verdi e capelli castani. Le sue più grandi passioni sono la danza, esercitata a livello professionale, e il disegno. Sogna di diventare un’attrice. Quest’anno ha conseguito la maturità e non ha ancora deciso a quale facoltà universitaria iscriversi. Numero: 15. Titolo: Miss Campania., 18 anni, è originaria di Montoro (Avellino), è alta 1.67 ed ha occhi e capelli castani. Iscritta alla facoltà di Economia e Management, lavora come animatrice e pratica ginnastica ritmica a livello agonistico. Numero: 49. Titolo: Miss Sport Campania., 21 anni, casertana, gestisce un blog di viaggi. Alta 1.75, occhi azzurri e capelli castani, è docente di portamento e ballerina di latino-americani. Frequenta il terzo anno della Formazione Primaria, e sogna di diventare maestra e lavorare nel campo della moda.Numero: 65. Titolo: Miss Rocchetta Bellezza Campania., 23 anni, è nata negli Usa e vive a Pignataro Maggiore (Caserta). Alta 1.73, ha occhi verdi e capelli castani. Insegna inglese ed è cintura nera di karate.Numero: 76. TItolo: Miss Be Much Campania., 23 anni, è di San Giorgio a Cremano. Capelli biondi ed occhi marroni, è alta 1.70. Studia Archeologia e Storia dell’Arte all’Università. Pratica danza aerea e canta in un coro gospel.Numero: 78. Titolo: Miss Napoli Linkem.