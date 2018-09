Miss Italia, le foto di nudo non sono un problema: Carlotta Maggiorana si tiene il titolo

A scovare le immagini osé della nuova Miss era stato la settimana scorsa il settimanale Oggi che aveva anche ricordato come il regolamento del concorso preveda che le partecipanti non debbano «essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti». Le immagini in questione riguardano un backstage di alcuni scatti realizzati nel 2015 sul litorale romano, in cui lei si copre con i capelli e una foglia di palma.



Inoltre, Carlotta Maggiorana aveva vinto il titolo di Miss Grand Prix 2009 e aveva posato per il calendario sexy del concorso. Diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, la neo Miss è attrice, è stata valletta in Avanti un altro, Paperissima e nel mondiale superbike 2016.

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 17:00

Le foto di nudo non sono incompatibili con il titolo di Miss Italia. Con questa sentenza la commissione di garanzia del concorso di bellezza ha confermato il titolo per Carlotta Maggiorana, eletta più bella dello Stivale pochi giorni fa. Esaminati gli aspetti creatisi con la pubblicazione di alcune foto di nudo della ragazza la commissione ha dato parere «di non incompatibilità» delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Di conseguenza, la ragazza mantiene il titolo.