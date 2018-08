Miss Miluna Campania, vince una 20enne di Marano: rappresenterà la regione a Jesolo

Domenica 19 Agosto 2018, 13:56

È Anna Nuvoletta, 20 anni, residente a Marano, la nuova Miss Miluna Campania. La bella studentessa si è aggiudicata ieri il titolo - nell'ambito della kermesse Miss Italia - nel corso della gara che si è tenuta sul litorale di Mondragone. Premiata dalla giuria di esperti e acclamata dal numeroso pubblico presente, Anna Nuvoletta ha battuto la concorrenza di altre ventotto partecipanti provenienti da tutta la regione.Con il successo di ieri, la giovane studentessa ha conquistato il pass per l'accesso alle semifinali nazionali di Miss Italia. L'evento è in programma nelle prossime settimane a Jesolo, in provincia di Venezia.