Miss Mondo Campania, tappa a Benevento con la bella Nunzia Amato

Sabato 25 Agosto 2018, 12:33

Miss Mondo Campania fa tappa a Benevento. La madrina d’eccezione è la napoletana Nunzia Amato, eletta a giugno scorso Miss Mondo Italia, che rappresenterà la nostra nazione a Miss World (a dicembre prossimo sull’isola cinese di Sanya). Martedì 28 agosto alle ore 21 la tappa del famoso concorso di bellezza si ferma a Benevento, nell’ambito della 39ma rassegna “Benevento Città Spettacolo”, sul palco montato in piazza Arechi II. Nunzia Amato premierà le sei miss che si qualificheranno per la finale regionale, anticamera delle semifinali nazionali di Gallipoli. Con la presentazione di Antonio Esposito e le coreografie della direttrice artistica, la modella professionista Rosanna Giaquinto, una trentina di ragazze desiderose di farsi conoscere ed apprezzare calcheranno la passerella nel centro della città sannita per inseguire un sogno.La serata è organizzata per la parte tecnica dall’Ag Production di Giuseppe Puzio, detentrice ufficiale del marchio Miss Mondo in Campania, con il supporto di numerosi partner privati.